Несет колоссальные убытки: острый язык Тодоренко лишил ее миллионов

Высказывания о домашнем насилии привели Регину Тодоренко к многочисленным убыткам. Многие компании расторгли контакт с телеведущей.

На днях Регина Тодоренко опрометчиво высказалась насчет домашнего насилия. Она считает, что женщины сами виноваты в том, что мужья поднимают на них руку. За это пользователи Сети ополчились на телеведущую. Она подверглась травле. В результате многие компании отказались от сотрудничества с Региной.

Это повлияло на заработок Тодоренко. Например, ничего общего с ведущей "Орла и решки" не хотят иметь представители PepsiCo. Она больше не будет рекламировать сок J7 – ни на телевидении, ни в своем инстаграм-аккаунте. За это Регина должна была получить почти 20 миллионов рублей. Сейчас она имеет лишь предоплату за уже проделанные интеграции, про остальные начисления Тодоренко может забыть, пишет "Экспресс-газета".

Также у телеведущей есть контракты с компаниями Pampers, Calzedonia, Aussie и L’Oréal, сообщает телеграм-канал "Курятник". Вероятно, эти бренды тоже откажутся от сотрудничества со знаменитостью.

Напомним, что журнал Glamour и вовсе лишил Регину звания "Женщина года". Этот титул она получила в прошлом году.