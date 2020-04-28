Призывающая к порядку Гузеева сама стала нарушителем

Лариса Гузеева нарушила скоростной режим. Автомобиль телеведущей несколько раз был снят камерами фотофиксации.

Несколько недель назад в Сети обсуждали видео, на котором Лариса Гузеева в гневе говорила россиянам о важности соблюдения режима самоизоляции. Телеведущую "разрывало" от того, что многие люди гуляют на улице в такое опасное время.

Однако быть примерным гражданином у Гузеевой не получилось. Всего через несколько недель ведущая "Давай поженимся!" нарушила правила дорожного движения. Ее "Лексус", который несся по Ленинградскому шоссе 15 апреля, запечатлели камеры фотофиксации. Автомобиль телеведущей на 40 километров в час превысил допустимую скорость. На следующий день Лариса вновь совершила этот "подвиг", пишет "Комсомольская правда".

Куда так спешила известная телеведущая, непонятно. Известно лишь, что Гузеева вынуждена нарушать режим самоизоляции из-за неотложных съемок шоу "Давай поженимся!"

Напомним, что съемки передачи проходят в строжайших условиях. В студии отсутствуют зрители, а также третья ведущая – Василиса Володина. Астролог предпочла побыть на карантине.