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Дочь-фрик покинула Ларису Гузееву

Лариса Гузеева. Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look/www.globallookpress.com
Согласно некоторым данным, юная дочь съехала от Ларисы Гузеевой. Якобы Ольга снимает квартиру, где спит буквально на полу.
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Наследница актрисы Ларисы Гузеевой Ольга отличается своенравным, взрывным характером. Артистка признавалась в интервью, что был период, когда они с Олей были настолько далеки друг от друга, что не могли найти точек соприкосновения. К счастью, то время прошло. Теперь мать и дочь в хороших отношениях.

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Лариса Андреевна Гузеева актриса театра и кино, телеведущая

Гузеева не скрывает, что многое позволяет дочери, чтобы не потерять ее доверие. Например, до недавнего времени Ольга жила вместе с ней, но теперь переехала в съемную квартиру. Она заселилась в апартаменты без ремонта, находящиеся в спальном районе столицы, вместе с возлюбленным. Спит дочь Ларисы Гузеевой буквально на полу. У Ольги пока нет кровати, но зато есть матрас. Впрочем, эти неудобства не беспокоят дочь артистки, отмечают "7 Дней".

За любовь к эпатажу Ольгу считают бунтаркой в Сети. Она часто экспериментирует с внешностью и приводит поклонников в восторг, а хейтеров и ханжей – в бешенство. Кто-то даже назвал ее фриком.

Не так давно у дочери Ларисы Гузеевой случился нервный срыв. Она разнесла в пух и прах свою комнату, в которой, впрочем, сама же сделала ремонт. До этого Ольга призналась, что у нее обнаружились проблемы с женским здоровьем – пришлось пройти лечение, в том числе гормональное. Из-за этих препаратов она себя очень плохо чувствовала. А еще сильно поправилась. К счастью, после лечения Ольге удалось вернуться к прежнему весу.

Напомним, что у Ларисы есть еще сын Георгий. Он старше Ольги, давно живет своей жизнью, а осенью прошлого года женился на давней возлюбленной. Актриса веселилась на свадьбе сына вместе с дочерью и другими близкими.

Сейчас Гузеева, несмотря на пандемию коронавируса, продолжает работать. Она даже в выходные дни снимается в новых выпусках брачного шоу "Давай поженимся!" на Первом канале. А вот астролог Василиса Володина от работы отказалась, решив, что здоровье важнее.

Автор: 27 апреля 2020, 12:10
ФОТОРЕПОРТАЖ

Куда делась красота: Лариса Гузеева сильно изменилась

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