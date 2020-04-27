Стало известно о лишении Башарова звания заслуженного артиста

Марата Башарова могут лишить Государственной премии и звания заслуженного артиста Татарстана. Соответствующую петицию создали пользователи Сети, сообщает РИА ФАН.
Причиной стало признание актера в домашнем насилии. В эфире программы "Секрет на миллион" Марат Башаров рассказал, что избил свою жену Елизавету Круцко. Также стало известно, что артист поднимал руку на бывших возлюбленных Екатерину Архарову и Елизавету Шевыркову.
"Марат Башаров – абьюзер. Свою вторую жену, Екатерину Архарову, в 2014 году он избил до состояния комы", – заявил создатель петиции. Также автор документа призвал возбудить два уголовных дела в отношении актера.
Популярные темы форума
Кто Лиона
Мужики козлы. Давайте обсудим
Что мужчинам нравится в женщинах?
Могут ли продлить карантин?
Всемирный заговор
Все женщины изменяют
Заворотнюк всех обманула
На фоне короновирус дорожают квартиры
Мясо это зло
В какую страну вам бы хотелось поехать??