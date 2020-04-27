"Навозная куча": скандал с Региной Тодоренко обрастает новыми деталями

Вот уже несколько дней длится скандал вокруг интервью Регины Тодоренко. Популярная ведущая успела несколько раз извиниться, но шумиха не утихает. Блогер Лена Миро убеждена, что в этом есть доля лицемерия.

Для начала Лена Миро назвала Регину Тодоренко терпилой, а ее мужа, певца Влада Топалова, бывшим наркоманом (хотя немедленно поймала себя на мысли: "А так бывает?"). У себя в инстаграм-аккаунте артист смело посылает на три буквы всех тех, кто жестко критикует его супругу. "Лично мне теперь стало совершенно понятно, что Регина, заявившая о том, "а что ты сделала, чтобы он тебя не бил", была первый раз в жизни совершенно искренна (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – сделала вывод Миро.

Она убеждена, что Регина Тодоренко не просто так сказала то, что сказала. "Счастливая инстаграмная семейка Топалова и Тодоренко была красива лишь на картинке. Чуть глубже копнули, оказалась навозная куча, где бывший наркоман орет жене, чтобы крутила перед ним ж***, а та – просто терпила", – заявила Лена. При этом она отметила определенное сходство между этой парой и Джиганом и Оксаной Самойловой. "Моральные уроды, наркоманы, женщины с темным прошлым женятся и демонстрируют наивной публике "счастье" – красивую картиночку в Эскортограм", – заявил блогер.

Однако речь Лена Миро повела о другом. Она заговорила о лицемерии. Причем не той же Регины Тодоренко, а известных брендов, которые работали с ней. Для начала стало известно, что журнал Glamour, который в ноябре 2019 года назвал ее "Женщиной года", уже отобрал у нее столь высокий титул.

Затем из аккаунта Регины Тодоренко пропала реклама сока известной фирмы, лицом которого она была до недавнего времени. А всемирно известная компания Procter & Gamble, памперсы которой также рекламировала ведущая, и вовсе выступила с официальным заявлением-оправданием. Лена Миро убеждена, что это все лицемерие. "Ребята, вы обос***! Вы использовали лживую картинку счастливой семейки для продвижения какашек в памперсе. А теперь вы сливаетесь – испугались", – заявила Лена Миро.

Она убеждена, что регина Тодоренко стала жертвой сетевой травли. Причем куда больнее ец делают не фанаты, считает блогер, а именно компании, лицом которых она была до сего дня.