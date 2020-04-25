Эксклюзив Пропуск во время карантина Заворотнюк Новости "Дом-2" Коронавирус

Топ новостей

Угроза инсульта: Бабкину предупредили об утрате функций движения
Раскрыто местонахождение объявленной мертвой Началовой
Онкобольная Заворотнюк показала фото с Чернышевым
Прилучный распустил руки в отношениях с 75-летней артисткой Рязановой
Российские знаменитости публично накинулись на Аллу Пугачеву
партнеры
Суббота
25 апреля
Лента новостей
18:01
Опозорившаяся Тодоренко жестоко поплатилась
17:46
"Нужно молиться": близкий друг Бабкиной выпустил обращение
17:37
"Достала уже": народ набросился на дочь Заворотнюк
17:37
Россиян лишили последней надежды в борьбе с коронавирусом
16:58
Депутат Госдумы Калашников заразился коронавирусом
16:41
Стала известна причина списания 200 тысяч рублей с карты Волочковой
16:12
Певца Леонидова задержали в Петербурге
16:10
"Конкурс мертв": победа Казаченко в "Голос.Дети" обернулась скандалом
15:32
Черкасов из "Дома-2" впервые стал отцом
15:25
"Вот это гены": сын Галкина удивил способностями (видео)
15:17
Замужем: Пелагея ошарашила известием
15:08
Следят четыре человека: подробности состояния заболевшей Эдиты Пьехи
14:26
Бородина дала смачную оплеуху Собчак за критику блогеров
14:22
"Режущая боль": Стриженова рассказала об онкологии
13:49
100-летний ветеран Второй мировой возглавил музыкальный хит-парад
13:24
Почти 6 тысяч больных за день: обнародованы неутешительные данные по коронавирусу в России
13:13
"Всевышний забирает от нас хороших": Пригожин шокировал случившимся горем
12:45
"Я никогда не вру": Шепелев поглумился над Первым каналом
12:40
Какие осложнения грозят очнувшейся после комы Бабкиной
12:04
Ургант в эфире Первого канала подробно изучил голую Брежневу
11:42
Разовые пропуска на прогулки: в СПЧ предложили смягчить режим самоизоляции
11:36
"Что происходит?": Харламов припал к ногам Гузеевой
11:05
"Ты не тянешь": Тимати врезал Ксении Собчак
11:02
Тодоренко оправдалась после заявления о домашнем насилии
10:32
Казаченко победила в шоу "Голос.Дети"
10:12
Скачки числа заразившихся коронавирусом в России вызвали споры ученых
09:55
Солнцев отправил жену-старушку разносить еду во время эпидемии
09:50
Актер фильма об Индиане Джонсе найден мертвым
09:34
Фриске жестко высказалась о перемирии с Шепелевым: Никогда такого не будет
08:01
Одетый в бронежилет Тимати забрался на крышу с маленьким сыном в коляске
04:03
Джиган заговорил после скандального появления в наркоклинике
03:59
Савельева заставила ахнуть от эротичных снимков
02:03
"Компенсирую в постели": молодая жена Цекало ошарашила деталями интимной жизни
00:04
Коронавирус: последние новости на сегодня, 25 апреля 2020 года
00:01
"Я 15 лет молчала": Седокова заинтриговала народ признанием
21:32
Продление карантина из-за коронавируса в России: назван новый срок
20:22
Совет на выходные, 25-26 апреля 2020 года
19:53
Завели мальчиков: на Первом канале рассекретили гей-пару
19:49
"Есть срыв": нарколог сделал заявление о слетевшей с катушек Борисовой
19:24
Советский эксперимент: профессор РАН нашел оружие против коронавируса и пишет в Минздрав
19:03
Звезду шоу "Дом-2" разбил паралич
19:01
Анна Седокова раскрыла секрет стройной фигуры
18:34
"Обнулился": обросший Григорьев-Апполонов шокировал внешним видом
18:12
"Мне больше не страшно": Лера Кудрявцева рассказала о пугающем диагнозе
18:04
Обнищавшие Меган Маркл с мужем отправляются скитаться
17:57
Пережившая сильнейший стресс дочь Машкова самоизолировалась с семьей в США
17:41
Жителям столичного региона пообещали долгие заморозки
17:31
Прогноз по эпидемии коронавируса в России резко ухудшился
17:29
Ни слуху, ни духу: дочь Началовой перестала появляться на семейных фото
17:26
Сутки до родов: глубоко беременная Жасмин ждет появления на свет еще одного сына
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Не стесняюсь": Бузова раскрыла интимные подробности отношений с любовником
Фриске жестко высказалась о перемирии с Шепелевым: Никогда такого не будет
Зараженные коронавирусом звезды: кто из знаменитостей пострадал от COVID-19
Советский эксперимент: профессор РАН нашел оружие против коронавируса и пишет в Минздрав
Потратившая 3 миллиона рублей на пластику копия Бузовой оказалась мужчиной
"Мерзавка! Тварь!": разгоряченная Борисова плюнула в лицо обнаглевшей Кравец
Шоу-бизнес

Опозорившаяся Тодоренко жестоко поплатилась

Регина Тодоренко. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Пользователей Сети возмутили опрометчивые заявления Регины Тодоренко насчет домашнего насилия. В результате она лишилась титула "Женщина года".
прочитано 133 раза

На днях Регина Тодоренко дала сразу два интервью. Телеведущая побеседовала с изданием PeopleTalk и журналом Glamour, где высказала свое категоричное мнение по поводу избитой Павлом Прилучным Агаты Муцениеце, а также раскритиковала действия Оксаны Самойловой, которая готовится развестись с Джиганом. Тодоренко считает, что семьи не должны выносить сор из избы и не подвергать происходящее в семье огласке. Также Регина сказала: "Что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил? <...> Просто не нужно выбирать такого мужчину. Терпилой все 10 лет не нужно быть".

ПО ТЕМЕ

Тодоренко оправдалась после заявления о домашнем насилии

"Что ты сделала, чтобы он тебя не бил?": Тодоренко приложила звездных "разведенок"

Пользователи Сети ополчились на телеведущую. Они посчитали ее заявления крайне некорректными. Кроме того, по мнению общественности. Регина не имеет права рассуждать о проблемах чужих семей, потому что сама вышла замуж за бывшего наркомана.

Немного погодя Glamour прислушался к мнению читатей и принял решение лишить Тодоренко звания "Женщина года", которое ей дали в 2019 году. Редакция журнала отметила, что любое насилие недопустимо, дав понять, что не она не согласна с мнением телеведущей.

Автор: 25 апреля 2020, 18:01

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Стало известно о главной ошибке России на Украине
"Маразматик и глупец": неожиданный поступок Зеленского вызвал шок
Наплевавший на коронавирус Лукашенко попался на чудовищной лжи
"Много маленьких регионов": Украине предрекли распад из-за коронавируса

Шоу-бизнес

"Нужно молиться": близкий друг Бабкиной выпустил обращение
"Достала уже": народ набросился на дочь Заворотнюк
Опозорившаяся Тодоренко жестоко поплатилась
Стала известна причина списания 200 тысяч рублей с карты Волочковой

Проишествия

Есть пострадавший: на юго-востоке Москвы мужчина открыл стрельбу
Разнесли вдребезги: бандиты навредили бывшему мужу Пугачевой
"Состоял на учете в психдиспансере": житель Рязани расстрелял пятерых человек из-за шума
В Москве полицейские задержали мужчину за нарушение режима самоизоляции

Lifestyle

Умерла актриса Инна Макарова
Чума на оба ваши дома: коронавирус изменил людей до неузнаваемости
В театре Миронова несовершеннолетний покончил с собой из-за неразделенной любви к парню
Японский пианист открыл способ воздействия на здоровье зрителей
Шоу-бизнес

Какие осложнения грозят очнувшейся после комы Бабкиной

Поклонники беспокоятся за артистку
Шоу-бизнес

Солнцев отправил жену-старушку разносить еду во время эпидемии

Семья еле-еле сводит концы с концами
Шоу-бизнес

"Конкурс мертв": победа Казаченко в "Голос.Дети" обернулась скандалом

Пользователи Сети вновь раскритиковали финал конкурса

Шоу-бизнес

Тодоренко оправдалась после заявления о домашнем насилии

Регина решила объяснить свои слова

Гороскоп

Совет на выходные, 25-26 апреля 2020 года
Гороскоп на выходные, 25-26 апреля 2020 года
Гороскоп на неделю с 27 апреля по 3 мая 2020 года
Гороскоп на сегодня, 24 апреля 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

"Жуть, конечно": посиневшая Исинбаева вызвала отвращение
"Не хочу никому лизать задницу": Ягудин высказался об отношениях с Плющенко
Денег не хватало даже на проезд: Загитова попала в тяжелую ситуацию
Курьерская доставка: Аршавин сменил работу

Регионы

Через Крымский мост отказались пропускать автомобили
Леденящие душу подробности взрыва дома в Орехово-Зуево
Сухой закон на самоизоляции: россиян удивило новое ограничение от якутских властей
Вдобавок к коронавирусу: в России зафиксирована вспышка опасной инфекции
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+