Опозорившаяся Тодоренко жестоко поплатилась

Пользователей Сети возмутили опрометчивые заявления Регины Тодоренко насчет домашнего насилия. В результате она лишилась титула "Женщина года".

На днях Регина Тодоренко дала сразу два интервью. Телеведущая побеседовала с изданием PeopleTalk и журналом Glamour, где высказала свое категоричное мнение по поводу избитой Павлом Прилучным Агаты Муцениеце, а также раскритиковала действия Оксаны Самойловой, которая готовится развестись с Джиганом. Тодоренко считает, что семьи не должны выносить сор из избы и не подвергать происходящее в семье огласке. Также Регина сказала: "Что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил? <...> Просто не нужно выбирать такого мужчину. Терпилой все 10 лет не нужно быть".

Пользователи Сети ополчились на телеведущую. Они посчитали ее заявления крайне некорректными. Кроме того, по мнению общественности. Регина не имеет права рассуждать о проблемах чужих семей, потому что сама вышла замуж за бывшего наркомана.

Немного погодя Glamour прислушался к мнению читатей и принял решение лишить Тодоренко звания "Женщина года", которое ей дали в 2019 году. Редакция журнала отметила, что любое насилие недопустимо, дав понять, что не она не согласна с мнением телеведущей.