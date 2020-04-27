Оскандалившуюся Тодоренко ударили по самому дорогому

Оскорбленные россиянки требуют лишить Регину Тодоренко рекламных контрактов из-за ее неосторожного "женоненавистнического" высказывания. Теперь телеведущая может лишиться миллионов.



Разгневанные представительницы прекрасного пола атаковали крупные бренды, лицом которых выступает звезда. Под эгидой защиты жертв домашнего насилия они злобно травят Регину Тодоренко в "Инстаграм".

Под удар попал даже маленький сын знаменитости, который участвовал в рекламе памперсов. Одна из россиянок язвительно предложила известному бренду подгузников выпустить совместно с Региной Тодоренко пособие для мам "Сто советов, как заслужить право быть не битой мужем".

Теледиву клеймят позором, требуя от компаний разорвать с ней контракты. По словам некоторых, теперь, когда миллионы женщин будут видеть на экранах их рекламу с ведущей, это будет напоминанием о причиненном насилии.

Напомним, скандал прогремел на всю страну после того, как Регина Тодоренко заявила, что женщины, которых бьют мужья, сами в этом виноваты. Ее неосторожные высказывания вызвали бурю негатива. Регину уже лишили звания "Женщина года" от журнала Glamour.

Тодоренко извинилась за сказанное, заверив, что горько об этом сожалеет. Примечательно, что ряд звезд российского шоу-бизнеса встали на защиту телеведущей. Среди них Настасья Самбурская, Яна Рудковская и Наталья Подольская.