"Мы прошли это испытание": дочь Заворотнюк выступила с сообщением

"Мои дорогие, я верю, что все будет хорошо", – сообщила Анна Заворотнюк. Она выложила фотографию, на которой тепло улыбается. Старшая дочь актрисы Анастасии Заворотнюк предстала перед подписчиками в черной ветровке, с эффектно уложенными волосами, которые являются ее визитной карточкой.
Анна решила поддержать всех, кто страдает из-за пандемии коронавируса. "Сейчас всем нам очень тяжело, много тревог и беспокойства. Мы не можем видеться со своими друзьями, не можем жить привычной и свободной жизнью", – констатировала Заворотнюк.
Особенно эта зараза опасна для людей старшего возраста. Риск возрастает, если они имеют хронические заболевания. "Мы волнуемся за наших близких, стараемся уберечь бабушек и дедушек. И так хочется, чтобы скорее пришли какие-то радостные вести, и мы бы все вздохнули и сказали: "Мы прошли это испытание!" – заключила старшая дочь больной раком Анастасии Заворотнюк.
Анна уверена: когда пандемия подойдет к концу, люди будут иначе относиться к собственному существованию. "Мы будем иначе смотреть на жизнь и на все мироздание. И будем бережнее относиться ко всему, что нас окружает. Любить друг друга не за что-то, а за то, что просто есть в нашей жизни", – завершила пост молодая женщина.
Поклонники откликнулись на сообщение Анны. Многие сочли, что для оптимизма у нее есть причина. Ранее в Сети появилась информация о том, что Анастасии Заворотнюк, которая борется с раком мозга, значительно лучше. Ее якобы даже выписали домой.
Популярные темы форума
Что будет дальше трудно даже представить
Кто Лиона
Родители должны детям?
Новая работа
Мужики козлы. Давайте обсудим
В чем смысл жизни человеческой?
Пугачева
Что мужчинам нравится в женщинах?
Всемирный заговор
хорошая гадалка в спб