"Мы прошли это испытание": дочь Заворотнюк выступила с сообщением

Анна Заворотнюк опубликовала пост, в котором обратилась к многочисленным подписчикам. Старшая дочь звезды сериала "Моя прекрасная няня" не теряет оптимизма.

"Мои дорогие, я верю, что все будет хорошо", – сообщила Анна Заворотнюк. Она выложила фотографию, на которой тепло улыбается. Старшая дочь актрисы Анастасии Заворотнюк предстала перед подписчиками в черной ветровке, с эффектно уложенными волосами, которые являются ее визитной карточкой.

Анна решила поддержать всех, кто страдает из-за пандемии коронавируса. "Сейчас всем нам очень тяжело, много тревог и беспокойства. Мы не можем видеться со своими друзьями, не можем жить привычной и свободной жизнью", – констатировала Заворотнюк.

Особенно эта зараза опасна для людей старшего возраста. Риск возрастает, если они имеют хронические заболевания. "Мы волнуемся за наших близких, стараемся уберечь бабушек и дедушек. И так хочется, чтобы скорее пришли какие-то радостные вести, и мы бы все вздохнули и сказали: "Мы прошли это испытание!" – заключила старшая дочь больной раком Анастасии Заворотнюк.

Анна уверена: когда пандемия подойдет к концу, люди будут иначе относиться к собственному существованию. "Мы будем иначе смотреть на жизнь и на все мироздание. И будем бережнее относиться ко всему, что нас окружает. Любить друг друга не за что-то, а за то, что просто есть в нашей жизни", – завершила пост молодая женщина.

Поклонники откликнулись на сообщение Анны. Многие сочли, что для оптимизма у нее есть причина. Ранее в Сети появилась информация о том, что Анастасии Заворотнюк, которая борется с раком мозга, значительно лучше. Ее якобы даже выписали домой.