"Мне неудобно перед зрителями": Паулина Андреева появилась в кадре в неподобающем виде

Паулина Андреева и Федор Бондарчук считаются одной из самых закрытых пар в отечественном шоу-бизнесе. Под давлением мужа актриса предстала перед общественностью в совершенно неподобающем виде.

Новый выпуск шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале был посвящен выходу фильма "Спутник". Главные роли в картине сыграли Петр Федоров и Оксана Акиньшина. В студии презентовать киноновинку пришел только Петр Федоров. Он присел на диванчик на внушительном расстоянии от ведущего Ивана Урганта.

К беседе присоединился режиссер, продюсер Федор Бондарчук. Правда, он тоже не пришел в студию, ограничившись разговором по видеосвязи. Зато Бондарчук буквально фонтанировал шутками-прибаутками, подкалывал Ивана Урганта и даже умудрился переодеться перед собеседниками (и многочисленными зрителями) в белоснежную рубашку и бабочку.

В какой-то момент Федор Бондарчук попросил присоединиться к беседе и свою молодую супругу, актрису Паулину Андрееву. "Ну пожалуйста, я тебя прошу! Ваня – наш друг. Просто скажи "здравствуйте". Мне неудобно перед зрителями. Иди сюда, давай", – проникновенным голосом обратился к жене режиссер.

Паулина Андреева откликнулась на его просьбу. Она предстала перед зрителями, Иваном Ургантом и Петром Федоровым в черной кофте, с убранными волосами и без грамма макияжа. Смущенно поздоровавшись, она присела рядом с мужем, вставила несколько фраз и быстренько исчезла.

В Сети зрители отметили, что Паулина выглядела неподобающе случаю, но оставила приятное впечатление, потому что не пыталась "перетянуть одеяло на себя", не "звездила", а была очень естественной и милой. Напомним, что Паулина Андреева и Федор Бондарчук поженились в сентябре прошлого года в Санкт-Петербурге.

Свадьба пары была очень закрытой, камерной, в присутствии только самых близких друзей. Интересно, что с этого мероприятия ни единой фотографии не "утекло" в Сеть. Особенно контрастным это событие получилось на фоне скандальной свадьбы другой пары – Ксении Собчак и Константина Богомолова, которые поженились днями ранее. Те, напротив, сделали максимально открытым и скандальным это событие.