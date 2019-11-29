Заявлено о воссоединении Федора Бондарчука с бывшей женой

София Маслова не сидит на шее у дочери, а продолжает служить в одном из театров Москвы. Несмотря на то что Светлана несколько лет назад оформила развод с Федором Бондарчуком, с бывшим зятем ее мать поддерживает отношения: режиссер поздравляет женщину со всеми праздниками.
Федор и Светлана Бондарчук были одной из самых красивых и крепких пар в отечественном шоу-бизнесе. "Они очень любили друг друга", – призналась София Владимировна и высказала уверенность, что Светлана и Федор еще сойдутся. "И Федя, и Света совершили немало серьезных ошибок, в настоящее время живут врозь, но я уверена, что их любовная история не закончена. Они не смогут долго жить друг без друга", – цитирует мать Светланы "Экспресс газета".
Однако тут все непросто, ведь сентябре Федор женился. Его супругой стала актриса Паулина Андреева. С ней он начал встречаться после расставания со Светланой три года назад. Влюбленные оформили отношения в Санкт-Петербурге в рамках полной секретности. Даже гостям было запрещено снимать действо на мобильные телефоны.
После развода и Светлана Бондарчук не страдала в одиночестве. Светловолосая красотка периодически демонстрирует своих мужчин, "светя" внушительным камушком в кольце на безымянном пальце правой руки, однако точно не известно, связала ли она себя узами брака.
Много времени Бондарчук уделяет любимой собаке и внукам. Сложно поверить, что эта стройная блондинка, ведущая активный образ жизни, является заботливой бабушкой.
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