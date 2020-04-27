Победитель шоу "Маска" Цой продал дом и машину ради Москвы

В воскресенье объявили победителя музыкального конкурса "Маска" на НТВ. Первое место занял бывший солист группы MBAND Анатолий Цой.



Мужчина исполнил в финале проекта песню Батырхана Шукенова "Нелюбимая". Как оказалось, в жизни артист знаком с автором трека. Солист "А'Студио" сыграл не последнюю роль в становлении Анатолия Цоя.

Именно благодаря советам более опытного певца исполнитель переехал в Москву. Чтобы у артиста были средства на первое время в столице России, ему пришлось продать машину и квартиру в Казахстане. Как отметил Цой, только Шукенов, родители и два близких друга верили в его успех.

Звездный путь на российской эстраде музыкант начал в составе группы MBAND. Мужчина благодарен Константину Меладзе и коллегам по коллективу за опыт. Кстати, сейчас Анатолий продолжает сотрудничать с продюсером уже в качестве сольного исполнителя.

Шоу "Маска" помогло Цою продемонстрировать свой талант широкой аудитории. Как отметил артист в прямом эфире журнала "ОК", ему было очень сложно искать треки, которые бы "зацепили" жюри.

Молодой человек заявил, что восхищается своими соперниками. Особое впечатление на него произвела Карина Кокс. Он не думал, что бывшая участница группы "Сливки" способна так прекрасно петь.

Анатолий Цой поделился и планами на будущее. Парень пока не знает, как сложится его карьера после победы в шоу "Маски". Молодой человек заявил, что мечтает построить родителям дом и обеспечить маму с папой настолько, чтобы они никогда больше не работали.