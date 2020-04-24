Кто под маской? Четыре певца скрываются от всех на протяжении нескольких месяцев

Совсем скоро несколько артистов, которые скрывают свою личность в шоу "Маска", будут разоблачены. Близится финал проекта.

Шоу "Маска", которое выходит в эфир по воскресеньям на телеканале НТВ, завоевало любовь зрителей. Каждую неделю членам жюри предстоит разгадывать, кто из знаменитостей скрывается в огромных костюмах. Узнать их можно только по голосу, который звучит во время музыкального номера. В шоу осталось четверо участников – Олень, Лев, Попугай и Волк.

По поводу первых трех жюри имеет однозначное мнение. Под маской Оленя скрывается Лариса Долина, считает эксперт проекта Филипп Киркоров. С ним согласны Регина Тодоренко, Валерия, Гарик Мартиросян и Тимур Родригез. Они предполагают, что костюм Льва надел Анатолий Цой – экс-участник коллектива MBAND. Есть мнение, что Попугаем окажется Анна Плетнева из группы "Винтаж".

Волк является самым противоречивым участником шоу. Единственное, в чем уверены члены жюри, Волк – это женщина. Они высказывали свое мнение, что под маской серого хищника могут скрываться Диана Арбенина, Юлия Савичева, Сати Казанова, Анита Цой, Елена Воробей, Рита Дакота, Анастасия Стоцкая, а также Юлия Паршута и Карина Кокс. Предположение насчет двух последних певиц эксперты считают наиболее верным.

Однако певица Юлианна Караулова, которая стала шестым членом жюри в недавнем выпуске, считает, что Волк – это не Паршута, ведь подсказки, данные перед выступлением, не совпадают с личностью экс-солистки группы "Инь-Ян". Участник в костюме серого хищника заверяет, что у него есть ребенок с необычным именем. Это навело Караулову на мысль: в костюме Волка прячется певица Нюша, у которой есть дочь Симба.

Регина Тодоренко отметила, что не нашла в интернете информации о детях Карины Кокс. А вот Сергей Лазарев, выступивший в качестве эксперта ранее, сомневается, что в этой маске Нюша. Мол, рост не тот.

Так или иначе, интрига исчезнет 26 апреля. Именно в этот день покажут последний выпуск шоу "Маска", и зрители узнают личность оставшихся участников.