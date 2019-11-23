Шоу "Голос" 2019: команда Константина Меладзе

Российский продюсер и композитор был избирателен на этапах отбора и прослушиваний, анализируя потенциал каждого участника. В его коллективе оказались как опытные и амбициозные исполнители, так и конкурсанты, чьи профессии имеют мало общего с музыкой.

Знаменитый российский продюсер и композитор Константин Меладзе в восьмом сезоне шоу "Голос" набрал в свою команду 12 ярких конкурсантов, выделяющихся как талантом, так и личностными чертами. На этапах отбора и прослушивания брат певца Валерия Меладзе с присущим ему хладнокровием анализировал способности выступающих, не торопясь поворачивать кресло. В своих решениях наставник нередко уделял большое внимание вопросу выбора песен претендентами.

Наибольший успех среди подопечных продюсера наблюдатели прочат целеустремленной девушке из Новороссийска Елизавете Шалубе. Четыре года назад 19-летняя певица участвовала в шоу "Голос. Дети", но тогда к ней не повернулся ни один из членов жюри. Елизавета призналась, что тогда ее поглотила грусть, но она решила не сдаваться и изменить свой подход к участию в соревнованиях. За ее плечами победы в нескольких российских вокальных конкурсах, а ее выступление на слепом прослушивании набрало около полутора миллиона просмотров.

У другого участника команды Меладзе, Аскера Бербекова, также немало побед в вокальных конкурсах. 28-летний певец из Кабардино-Балкарии занимался пением с детства, а также выступал в музыкальных спектаклях в театре. Для своего выступления на шоу "Голос" он выучил французскую песню Грегори Лемаршаля S.O.S D'Un Terrien En Detresse, исполнением которой заинтересовал наставника.

Анастасия Бадьина из Саянска уже участвовала в конкурсе в 2015 году, но не смогла победить. На этот раз она разработала хитрую тактику, исполнив на слепом прослушивании песню "Спектакль окончен", написанную Константином Меладзе и исполненную другим наставником – Полиной Гагариной. В результате Гагарина решила спеть с претенденткой дуэтом, а композитор принял ее в свою команду.

Отец украинки Ренаты Штифель очень хотел сына, поэтому наряду с пением и музыкой девушка ремонтировала автомобили и мотоциклы. К 26 годам певица-байкер покорила многие музыкальные конкурсы на Украине, а в 2008 году стала финалистом "Детского Евровидения". На шоу "Голос" она выступила с "Песней про рушник", обратив на себя внимание всех четырех членов жюри. Композитор отметил, что не смог остаться равнодушным к ее голосу.

Москвич Даниил Королев также прибыл на конкурс с необычной песней. Произведение "Когда молод был" ансамбля древнерусской духовной музыки "Сирин" в его исполнении впечатлило сразу троих наставников. Меладзе сказал, что любит работать с этнической музыкой и пригласил Королева в свою команду, на что исполнитель ответил согласием.

Инна Саядян из Армении также выступила на шоу "Голос" с этническим произведением Dzayn Tur Ov Covak, слова к которому написал Акоп Мелик-Акопян. 19-летняя девушка учится в Российском экономическом университете имени Плеханова, но занятия музыкой не бросает с детства.

31-летняя актриса Светлана Мамрешева из Кабардино-Балкарии снималась во многих сериалах и кино, но ее вокальные данные заметил режиссер Кирилл Серебренников. В результате ей приходилось петь в каждом спектакле театра "Седьмая студия" и со временем Светлана развила высокий уровень мастерства. На прослушивании она выступила со своей версией песни "Айсберг" Аллы Пугачевой. Талант конкурсантки оценила сама Примадонна.

Родители Врежа Киракосяна считали пение несерьезным занятием, поэтому в университете ему пришлось выучиться на юриста. Однако занятия музыкой он не забросил и победил в крупном музыкальном конкурсе в Армении. На слепых прослушиваниях он исполнил Miserere – музыкальную версию 50 псалма из Псалтири, что впечатлило Константина Меладзе.

Еще одна участница команды Меладзе – Валерия Миронова – не только увлекалась пением в детстве, но и сочиняла свои композиции. В составе джазовой группы она победила на крупном музыкальном конкурсе. Однако перед жюри выступила с песней Poker Face Леди Гаги.

Уроженка Казахстана Полина Тырина исполняла песни на девяти языках, включая казахский, русский, испанский, польский и итальянский. Но на слепом прослушивании молодая певица спела романс Николая Зубова "Не уходи, побудь со мной", играя на гитаре. "Готов побыть с вами и поработать", – сказал Меладзе, повернувшись к участнице.

22-летний гость из Белоруссии Роман Волознев участвовал в "Детском Евровидении" и "Детской Новой волне", работал на радио и телевидении и победил в ряде музыкальных конкурсов. Для жюри он спел песню Леонида Агутина "На сиреневой волне", что понравилось Валерию Сюткину и Константину Меладзе.

К Наталье Сидорцовой, исполнявшей знаменитую песню I Don’t Want to Miss a Thing группы Aerosmith все наставники повернулись задолго до конца выступления. Певица и актриса с большим опытом, исполнявшая роль императрицы Екатерины Великой в мюзикле "Граф Орлов", выбрала композитора своим проводником на шоу "Голос".