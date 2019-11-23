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Шоу "Голос" 2019: команда Константина Меладзе

Константин Меладзе. Фото: www.globallookpress.com
Российский продюсер и композитор был избирателен на этапах отбора и прослушиваний, анализируя потенциал каждого участника. В его коллективе оказались как опытные и амбициозные исполнители, так и конкурсанты, чьи профессии имеют мало общего с музыкой.
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Знаменитый российский продюсер и композитор Константин Меладзе в восьмом сезоне шоу "Голос" набрал в свою команду 12 ярких конкурсантов, выделяющихся как талантом, так и личностными чертами. На этапах отбора и прослушивания брат певца Валерия Меладзе с присущим ему хладнокровием анализировал способности выступающих, не торопясь поворачивать кресло. В своих решениях наставник нередко уделял большое внимание вопросу выбора песен претендентами.

Елизавета Шалуба. Кадр youtube.com

Наибольший успех среди подопечных продюсера наблюдатели прочат целеустремленной девушке из Новороссийска Елизавете Шалубе. Четыре года назад 19-летняя певица участвовала в шоу "Голос. Дети", но тогда к ней не повернулся ни один из членов жюри. Елизавета призналась, что тогда ее поглотила грусть, но она решила не сдаваться и изменить свой подход к участию в соревнованиях. За ее плечами победы в нескольких российских вокальных конкурсах, а ее выступление на слепом прослушивании набрало около полутора миллиона просмотров. 

Аскер Бербеков. Кадр youtube.com

У другого участника команды Меладзе, Аскера Бербекова, также немало побед в вокальных конкурсах. 28-летний певец из Кабардино-Балкарии занимался пением с детства, а также выступал в музыкальных спектаклях в театре. Для своего выступления на шоу "Голос" он выучил французскую песню Грегори Лемаршаля S.O.S D'Un Terrien En Detresse, исполнением которой заинтересовал наставника.

Анастасия Бадьина. Кадр youtube.com

Анастасия Бадьина из Саянска уже участвовала в конкурсе в 2015 году, но не смогла победить. На этот раз она разработала хитрую тактику, исполнив на слепом прослушивании песню "Спектакль окончен", написанную Константином Меладзе и исполненную другим наставником – Полиной Гагариной. В результате Гагарина решила спеть с претенденткой дуэтом, а композитор принял ее в свою команду.

Рената Штифель. Кадр youtube.com

Отец украинки Ренаты Штифель очень хотел сына, поэтому наряду с пением и музыкой девушка ремонтировала автомобили и мотоциклы. К 26 годам певица-байкер покорила многие музыкальные конкурсы на Украине, а в 2008 году стала финалистом "Детского Евровидения". На шоу "Голос" она выступила с "Песней про рушник", обратив на себя внимание всех четырех членов жюри. Композитор отметил, что не смог остаться равнодушным к ее голосу.

Даниил Королев. Кадр youtube.com

Москвич Даниил Королев также прибыл на конкурс с необычной песней. Произведение "Когда молод был" ансамбля древнерусской духовной музыки "Сирин" в его исполнении впечатлило сразу троих наставников. Меладзе сказал, что любит работать с этнической музыкой и пригласил Королева в свою команду, на что исполнитель ответил согласием. 

Инна Саядян. Кадр youtube.com

Инна Саядян из Армении также выступила на шоу "Голос" с этническим произведением Dzayn Tur Ov Covak, слова к которому написал Акоп Мелик-Акопян. 19-летняя девушка учится в Российском экономическом университете имени Плеханова, но занятия музыкой не бросает с детства. 

Светлана Мамрешева. Кадр youtube.com

31-летняя актриса Светлана Мамрешева из Кабардино-Балкарии снималась во многих сериалах и кино, но ее вокальные данные заметил режиссер Кирилл Серебренников. В результате ей приходилось петь в каждом спектакле театра "Седьмая студия" и со временем Светлана развила высокий уровень мастерства. На прослушивании она выступила со своей версией песни "Айсберг" Аллы Пугачевой. Талант конкурсантки оценила сама Примадонна. 

Вреж Киракосян. Кадр youtube.com

Родители Врежа Киракосяна считали пение несерьезным занятием, поэтому в университете ему пришлось выучиться на юриста. Однако занятия музыкой он не забросил и победил в крупном музыкальном конкурсе в Армении. На слепых прослушиваниях он исполнил Miserere – музыкальную версию 50 псалма из Псалтири, что впечатлило Константина Меладзе.

Валерия Миронова. Кадр youtube.com

Еще одна участница команды Меладзе – Валерия Миронова – не только увлекалась пением в детстве, но и сочиняла свои композиции. В составе джазовой группы она победила на крупном музыкальном конкурсе. Однако перед жюри выступила с песней Poker Face Леди Гаги. 

Полина Тырина. Кадр youtube.com

Уроженка Казахстана Полина Тырина исполняла песни на девяти языках, включая казахский, русский, испанский, польский и итальянский. Но на слепом прослушивании молодая певица спела романс Николая Зубова "Не уходи, побудь со мной", играя на гитаре. "Готов побыть с вами и поработать", – сказал Меладзе, повернувшись к участнице.

Роман Волознев. Кадр youtube.com

22-летний гость из Белоруссии Роман Волознев участвовал в "Детском Евровидении" и "Детской Новой волне", работал на радио и телевидении и победил в ряде музыкальных конкурсов. Для жюри он спел песню Леонида Агутина "На сиреневой волне", что понравилось Валерию Сюткину и Константину Меладзе. 

Наталья Сидорцова. Кадр youtube.com

К Наталье Сидорцовой, исполнявшей знаменитую песню I Don’t Want to Miss a Thing группы Aerosmith все наставники повернулись задолго до конца выступления. Певица и актриса с большим опытом, исполнявшая роль императрицы Екатерины Великой в мюзикле "Граф Орлов", выбрала композитора своим проводником на шоу "Голос".

Автор: 23 ноября 2019, 04:19

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