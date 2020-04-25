Федорова раскрыла подноготную шоу "Маска"

Одна из участниц нашумевшего шоу "Маска" рассказала о некоторых секретах телепроекта. Оксана Федорова призналась, что авторы шоу требовали строго выполнять условия контракта.



"Мисс Вселенная" Оксана Федорова недавно выбыла из музыкального телешоу и решила поделиться деталями подготовки к проекту. Оказалось, его участники были обязаны подписать соглашение о неразглашении информации и держали в тайне факт своего участия даже от родных и близких. Сама Федорова в вокальном шоу "Маска" скрывалась под костюмом Робота.

Фанаты знаменитой красавицы и подумать не могли, что их любимица участвует в музыкальном проекте и так хорошо поет. Однако Оксана призналась порталу "7Дней", что супруг и дети сразу узнали ее по голосу и манере двигаться. Для того чтобы сохранить тайну, девушке пришлось проявить недюжинную выдержку и заверить родных, что это вовсе не она.

Проект оказался настолько засекреченным, что реальные имена участников не были известны даже некоторым редакторам, рассказала Федорова. Во время съемок соблюдались все правила настоящих конспираторов – участников из дома забирали на специальных машинах, а в салоне они переодевались в черную одежду.

Только в отдельных гримерных звездам давали возможность привести себя в порядок. При этом даже сами участники шоу "Маска" не догадывались, кто является их соперниками в музыкальном конкурсе. Любой выход из гримерки разрешался только в костюме.

Оксана также рассказала о своей любви к музыке – ведь именно это заставило знаменитость предстать перед поклонниками в неожиданном амплуа певицы. Оказалось, девушка давно занимается вокалом, а в детстве даже выступала в школьном хоре. Так что участие в популярном шоу "Маска" далось "Мисс Вселенной" относительно легко, и она с честью прошла все испытания.