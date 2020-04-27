"Чудесная девочка": оголившаяся Яковлева вызвала восторг

На фото, выложенном в инстаграм-аккаунт, актриса снята в прозрачном бюстгальтере, открывающем взору ее грудь. Пикантный кадр возбудил фанатов артистки.
Фолловеры оставили массу отзывов: "Хороша, чертовка!", "Чудесная девочка!" Многие с ностальгией вспомнили фильм "Интердевочка", отметив, что он является знаковым для лихих 90-х.
Напомним, что сейчас Елена Яковлева в самоизоляции с мужем и четырьмя собаками. Как и многие артисты, она теперь сидит без работы. Из-за вспышки коронавируса заморожены съемки, закрыты театры, не проводятся репетиции.
Как писали "Дни.ру", президент России Владимир Путин премировал Елену Яковлеву, а также ее коллегу Федора Добронравова орденом Дружбы за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность. Поклонники искренне порадовались за звезду в Сети.
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