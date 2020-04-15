"Обрюхатил меня и бросил!": Елена Яковлева объявила о прибавлении в семействе

Пока одни знаменитости принимают участие в самых безумных челленджах (это своего рода соревнования), а другие открывают в себе кулинарные таланты, Елена Яковлева занялась уборкой дома. По признанию артистки, она уже половину ненужных вещей выкинула, в результате освободилось много места.
Еще у Елены Яковлевой нашлось другое занятие – заботы о новом члене семьи. Актриса рассказала, что у них появился очередной пес породы английский бульдог. Как отметила Яковлева, он совсем малыш и живет у них всего пару месяцев.
Теперь у актрисы четыре собаки. По ее словам, новый питомец быстро нашел общий язык с остальными псами. "Он очень смешной, за всеми бегает, хочет играть. Правда, не очень ловкий. Он такой коротконогий, туловище настолько близко к земле, что он поцарапал себе живот об какую-то корягу на улице – рваное пузо заживало неделю. Так и зовем его – Рваное Пузо, другой клички пока нет", – рассказала Елена Яковлева.
Несмотря на большую загруженность, актриса все равно находит время скучать. Ей тоскливо без работы. Актерство, убеждена Елена, у нее в крови. Даже в детстве родители называли ее артисткой. Она выступала дома. Однажды будущая актриса посмотрела фильм "Воскресение" с Тамарой Семиной. Игра артистки потрясла Елену. И когда в комнату вошел отец в сапогах, как у Нехлюдова, впечатленная Яковлева бросилась ему в ноги и с жаром прочла монолог Масловой. "Когда дело дошло до: "Обрюхатил меня и бросил!" – родители обомлели…" – цитируют артистку "7 Дней".
Примечательно, что именно с этим монологом Елена Яковлева и поступила в театральный вуз в Москве. Актриса отметила, что у нее никогда не было пауз и простоев в работе, которую она обожает. Однако с тех пор, как ввели карантин, она сидит без работы. Более того, по словам артистки, отменяются даже те съемки, которые запланированы на июль и август. И что будет дальше, непонятно. Эта неизвестность очень тревожит Елену Яковлеву.
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