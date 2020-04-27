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"Еле движется": Цискаридзе разрыдался из-за травмированной Варнавы

Николай Цискаридзе. Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/www.globallookpress.com
Звезда шоу Comedy Woman получила серьезную травму. Участие актрисы в программе "Танцы со звездами" оказалось под угрозой.
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Несчастье произошло во время подготовки к новому выпуску шоу. Актриса поскользнулась на ровном месте и повредила связки. Несмотря на сильную боль, Екатерина Варнава вышла на паркет со своим партнером Денисом Тагинцевым и исполнила номер.

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 Екатерина Владимировна Варнава

Екатерина Владимировна Варнава актриса, телеведущая, участница и хореограф шоу Comedy Woman

Члены жюри были поражены поступком актрисы. Николай Цискаридзе признался, что ему было сложно смотреть выступление Екатерины Варнавы. "Мне тяжело говорить, и я не умею плакать. Но даже у меня потекли слезы, ведь я знаю, какая это боль", – приводит его слова StarHit.

После шоу актрисе была оказана медицинская помощь. Участие Екатерины Варнавы в программе "Танцы со звездами" под вопросом. По словам ведущего Андрея Малахова, знаменитость "еле движется". "Она обколота лекарствами, и через все тело у нее ленты", – заявил журналист.

Ранее телепроект покинула Елена Летучая. Во время одной из репетиций знаменитость сломала ребро. Чтобы выступить перед зрителями, ей пришлось принять обезболивающие препараты. После номера телеведущая обратилась за медицинской помощью. Врачи запретили ей физическую активность в ближайшие несколько недель.

Автор: 27 апреля 2020, 09:02

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