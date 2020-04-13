Травмированная Летучая разрыдалась из-за ухода

Телеведущая Елена Летучая пострадала во время подготовки к проекту "Танцы со звездами". У журналистки диагностировали перелом ребра.

Знаменитость получила травму на одной из первых репетиций. Елена Летучая подумала, что это простой ушиб, однако боль усиливалась с каждым днем. Чтобы станцевать перед зрителями, ей пришлось принять обезболивающие препараты.

В конце концов телеведущая решила обратиться за помощью к медикам. Специалисты запретили ей заниматься физической активностью в ближайшие недели. Журналистка и ее партнер по танцам Влад Квартин были огорчены этим известием. Они до последнего надеялись представить новый номер поклонникам.

"Больше десяти дней у меня перелом ребра – так мы танцевали румбу. Теперь врачи сказали, что больше нельзя танцевать – нужен покой. Я плакала, было обидно. Мы так старались..." – приводит комментарий Елены Летучей издание StarHit.

На уход журналистки эмоционально отреагировала одна из участниц, актриса Мария Порошина. Она попросила создателей проекта "Танцы со звездами" дать паре второй шанс. Члены жюри поддержали инициативу артистки и предложили Елене Летучей и ее партнеру выступить позже со специальным номером.