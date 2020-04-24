Уличенная в неадекватности дочь Успенской отращивает волосы в подмышках

В своем инстаграм-аккаунте наследница певицы выложила фото, на котором показала волосатые подмышки. Пост девушка снабдила довольно странной подписью.
"Татуировки и подмышки не брила для дам с начесами и пирожками... Идите работать", – высказалась Плаксина. Примечательно, что она закрыла возможности делать комментарии. Видимо, девушка догадалась, что кадр вызовет у фолловеров противоречивые эмоции.
Ранее дочь Любови Успенской поделилась другим странным фото, за которое ее разнесли в пух и прах. Татьяна полуобнажилась, показав стройные ноги. Подписчики отметили, что она "совсем свихнулась".
Как писали "Дни.ру", дочь Любови Успенской пишет картины и поет. Но далеко не всем ее творчество по душе. Многие поклонники артистки беспокоятся о ее душевном состоянии.
Напомним, после скандала с Татьяной Плаксиной Любовь Успенская предпочитает вести закрытый образ жизни. Сейчас она, как и другие россияне, соблюдает режим самоизоляции из-за эпидемии коронавируса.
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