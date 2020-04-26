"Где ваша совесть?": у облитой грязью Успенской сдали нервы

Любовь Успенская поучаствовала в записи посвященной врачам песне. Однако фанаты уличили звездных исполнителей в лицемерии, что серьезно задело певицу. Она не смогла сдержаться и резко ответила фолловерам.



Известная эстрадная певица Любовь Успенская вместе с другими звездами записала песню с благодарностью российским врачам, которые ведут борьбу с коронавирусом. Артистка разместила фрагмент видео с композицией на своей страничке в Инстаграм. "Спасибо нашим докторам! Друзья, давайте вместе поможем нашим героям, просто оставаясь дома! Мы вместе!", – подписала пост певица.

Однако многие подписчики посчитали песню неискренней и откровенно показушной. "Ваши песни – как насмешка какая-то", "Докторам нужны гонорары, как у Михайлова", "Кто припер вирус в страну?", "Понаездятся по заграницам, понаотдыхают, понавезут заразы, а потом лечи их", "Лицемерие чистой воды!", "Эта вся показуха ни к чему! Цирк устроили и сами радуются", – не сдерживаются в выражениях недовольные подписчики.

Успенская не смогла пройти мимо едких высказываний и разразилась ответной гневной тирадой. "Люди, где ваша совесть? Считать чужие деньги, ничего не сделав для того, чтобы заработать свои, обвинять некогда отдыхавших за пределами страны в том, что Россия теперь тоже "болеет". Зачем?", – упрекает фанатов звезда.

Певица призналась, что разочарована в людях, которые вместо того, что объединиться перед лицом общей угрозы, критикуют сладкоголосых и богатых артистов.