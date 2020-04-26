Появились сенсационные данные о вылечившемся от коронавируса Лещенко

Лев Лещенко крайне трудолюбив. Одолев недуг, певец принялся работать во благо общества.
Стало известно о сенсационных планах музыканта. Выяснилось, что Лев Лещенко планирует написать и выпустить композицию, посвященную врачам, которые тратят последние силы на спасение людей от коронавируса.
Таким образом Лев Валерианович хочет выразить благодарность медикам, которые заботились в том числе и о его здоровье, пишет сайт "Комсомольская правда". Обладатель одного из самых богатых баритонов страны решил поднять очень важную тему. В разгар смертоносной пандемии работники медицинских учреждений являются самым ценным ресурсом. Труд медиков сложно переоценить. Готовящаяся композиция Лещенко призвана побудить людей ценить те усилия, которые врачи прикладывают для всеобщего блага и безопасности.
Напомним, в апреле 2020 года Льва Лещенко госпитализировали с двусторонней пневмонией. Певец успешно вылечился и был выписан из больницы.
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