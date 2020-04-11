"Ты сдуваешься": Лещенко откровенно рассказал о своем самочувствии

24 марта народный артист попал в медицинский центр в Коммунарке с подозрением на коронавирус. Через некоторое время пришли результаты теста: страшный диагноз подтвердился.
В больнице самочувствие Льва Лещенко резко ухудшилось, и его перевели в реанимацию. К счастью, врачам удалось стабилизировать состояние певца, и вскоре его отправили в обычную палату. А 6 апреля исполнителя выписали из больницы.
Чтобы поддержать артиста, российские пользователи запустили флешмоб в социальной сети "Инстаграм". Они перепели его песню "Надежда". Лев Лещенко признался, что посмотрел все ролики, и был тронут вниманием поклонников.
В эфире радио "Комсомольская правда" певец рассказал о первых симптомах своей болезни. Он вспомнил, что испытал неожиданную слабость: "Ты сдуваешься, у тебя исчезает энергия". В то же время у него не наблюдалось ни кашля, ни насморка.
Выздоровление Льва Лещенко проходило очень долго, и у него еще есть "остаточные явления" после воспаления легких. В то же время он рад, что ему удалось вылечиться от коронавируса. Артист благодарен врачам больницы в Коммунарке.
Напомним, ситуация с коронавирусом в России становится все сложнее. По последним данным, в стране зарегистрировали 11 917 случаев заражения. Большинство заболевших – 7822 – находятся в Москве. Жертвами инфекции стали 94 человека.
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