Укупник оправдался за обвинения Лещенко в заражении Бабкиной

Аркадий Укупник публично заявил о вине Лещенко. По его словам, Лев Валерьянович заразил Бабкину еще в середине марта. Сам же певец утверждает, что никто из его близкого окружения вирус от него не подхватил, а Укупник попросту несет “ересь”.
Чуть позже это заявление прокомментировал помощник артистки Александр Велор. Он рассказал, что Лещенко абсолютно не причастен к болезни Бабкиной, поскольку нигде с ней не пересекался около трех месяцев. А вечеринка Игоря Крутого прошла без присутствия на ней народной артистки – связь со знаменитостями она поддерживала лишь по телефону.
Теперь, после всей суматохи, которая поднялась из-за высказывания Укупника, ему пришлось извиниться перед Лещенко. Он сообщил, что больше не будет доверять слухам.
“Я уже сейчас понимаю, что кто-то мне сказал, что он был у Игоря Крутого. И кто-то мне сказал, что он и у Бабкиной был. И где-то я это ляпнул. Лев Валерьянович, простите, ради бога! Я такой же паникер, как и все остальные. Мы жертвы этой паники. Потому что он и там был, и там. И где-то я ляпнул”, – извиняется артист в эфире телеканала НТВ.
Сейчас Надежда Бабкина находится в закрытом инфекционном боксе в состоянии искусственной комы. У нее диагностировали двустороннюю пневмонию и подключили к аппарату ИВЛ. Официально коронавирус у артистки не подтвердился. Аркадий Укупник сообщил, что сейчас ничего не знает о состоянии здоровья певицы.
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