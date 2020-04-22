Проколоть губу и поджечь руку: над Тимати поиздевались в прямом эфире

Еще в прошлом месяце Настя Ивлеева решила запустить в своем инстаграм-аккаунте шоу "Прямой карантин – 2020". Находясь в самоизоляции, телеведущая устраивала трансляции со знаменитостями. Иногда онлайн-встречи ограничивались общением, но зачастую звезды выполняли забавные задания. Шоу казалось безобидным, пока Ивлеева не вышла в прямой эфир с Тимати. Рэпер предупредил, что он очень смелый и готов ради победы в баттле на многое.
Знаменитости придумали друг для друга по-настоящему шокирующие задания. Тимати заставил Настю порезать дорогую вещь в гардеробе, а телеведущая попросила "мистера Блэкстара" пройтись по мышеловкам. Однако самое удивительное произошло позже.
Ивлеева вынудила рэпера проколоть любую часть тела. Блогер предложила сделать это зубочисткой, но Тимати отказался из-за гигиенических соображений. Он решил проколоть иглой от шприца нижнюю губу. Блогер была шокирована "безбашенностью" исполнителя.
Трансляцию смотрели порядка 450 человек. Чтобы привлечь больше зрителей, Настя пообещала показать грудь, когда к прямому эфиру подключатся полмиллиона человек. Однако когда эта отметка стала реальностью, телеведущая "дала заднюю". На такой смелый поступок она не была готова. Чтобы хоть как-то сдержать слово, Ивлеева нарисовала голой грудью картину, стоя спиной к камере. Тимати сказал, чтобы Настя продала свой рисунок и вырученные деньги потратила на благотворительность. Это также было частью задания.
Далее рэпер вывел из строя телефон, получил разряд тока, а в конце эфира и вовсе поджег свою руку. Тимати только отказался рисовать картину пенисом. Ивлеева отметила, что ее соперник сумасшедший – такого прямого эфира она не ожидала.
Кстати, это был последний выпуск шоу "Прямой карантин – 2020". Настя сообщила, что вынуждена завершить трансляции, потому что они перестали быть уникальными. Похожие прямые эфиры ведет Ольга Бузова, которая иногда также устраивает невероятные вещи.
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