Малахов заткнул за пояс Урганта

Исследовательский холдинг "Ромир" презентовал свежий рейтинга доверия, куда вошли 100 российских знаменитостей. Опрошенные россияне называли по семь публичных личностей, к которым они более благосклонны. В опросе принимали участие респонденты, имеющие разные медиа-предпочтения и проживающие во всех субъектах Российской Федерации.
Так, первые четыре места заняли политики: Владимир Путин, Сергей Лавров, Сергей Шойгу и Владимир Жириновский соответственно. Следом в рейтинге расположился Андрей Малахов. Телеведущий обогнал таких знаменитостей, как Иван Ургант, Владимир Соловьев и Максим Галкин. Также в топ-10 ворвался журналист Юрий Дудь, преодолев сразу 16 пунктов рейтинга.
Кроме знаменитого ютуб-блогера значительно больше доверия у россиян стали вызывать комментатор Дмитрий Губерниев (+39 пунктов), актер Александр Петров (+60), педиатр и хирург Леонид Рошаль (+28), журналист Андрей Норкин (+26), актер Сергей Безруков (+21), певец Сергей Лазарев (+29) и другие.
Как свидетельствуют данные опроса "Ромира", менее благосклонными жители страны стали к председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко (-20), председателю Счетной палаты Сергею Кудрину (-25), представителю МИД Марии Захаровой (-20), певице Лолите Милявской (-39) и телеведущей Ларисе Гузеевой (-42).
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