"Это не тело – это дар свыше": Брежнева поразила россиян откровенными снимками

На кадрах артистка предстала в легкой куртке и телесном боди. Красавица позирует на фоне большого окна практически в чем мать родила. На некоторых изображениях сложно понять, присутствует ли на певице хоть какая-нибудь одежда.
Вера Брежнева призналась, что это ее первая веб-фотосессия, и уточнила у поклонников, нравится ли им такой формат картинок. Фолловеры не остались равнодушны к обнаженной артистке. Правда, многие посчитали, что несвободной женщине не пристало публиковать столь провокационный контент.
"Стыд и срам!!! Да красивое тело! Но его должен видеть только ваш муж! Это пропаганда для нашей молодежи? (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Интересно а муж не ревнует за откровенные фото :(", "Вас Константин еще из дома не выгнал?" – отметили недовольные.
Однако большинству все же понравились новые снимки кумира. "Это не тело-это какой то дар свыше!", "Это идеально же", "Вера, вы бесподобны!👏", "Любимая ❤️ ну до чего же ты красива!", "Запостите хоть одно неудачное фото. Все фото загляденье", – написали фолловеры.
Кстати, в Сети фотосессию Веры Брежневой сравнили с недавними провокационными кадрами модели Эмили Ратаковски. Девушка периодически выкладывает в свой инстаграм-аккаунт ню-кадры.
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