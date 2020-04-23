Собчак расспросила актрису фильмов для взрослых об интиме с известным режиссером

Экс-артистка эротических картин Ольга Шкабарня призналась теледиве Ксении Собчак, что съемки в "Дау" отличались от того, что она делала ранее. Ленты, в которых она принимала участие, напоминали конвейер, когда проект Хржановского совсем другой.
"Это же обсуждение до, обсуждение после, это отношения", - поведала Шкабарня.
Ксения спросила, принуждал ли режиссер Ольгу к работе в сценах интимного характера. "Нет, Илья спрашивал: "Хочешь секса?" Я говорю: "Хочу!" – призналась собеседница теледивы. Артистка не стала скрывать, что на площадке были девушки, которые были не готовы к такой степени откровенности. О том, спала ли она с Хржановским, Шкабарня решила не рассказывать. Интервью можно найти на официальном ютуб-канале Ксении Собчак.
Добавим, многосерийной ленте "Дао" в 2019 году отказали в выдаче прокатного удостоверения. Министерство культуры России обнаружило в картине кадры характерные для фильмов для взрослых.
Напомним, "Дау" – это крупный мультимедийный проект: 700 часов материала, множество фильмов и сериалов, инсталляции, выставки, конференции и концерты. Изначально создатели планировали снять байопик о советском физике Льве Ландау, однако со временем проект трансформировался, превратившись в нечто иное.
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