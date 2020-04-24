Звезду шоу "Дом-2" разбил паралич

Девушка сделала признание в своем инстаграм-аккаунте. Теперь она проходит лечение и надеется, что ей удастся победить болезнь.
Сейчас звезде реалити-шоу очень тяжело в эмоциональном плане. Но она старается не падать духом. К счастью, ее поддерживают близкие. Лиза Кутузова рассказала, что теперь не смотрится в зеркало.
Несчастье со звездой "Дома-2" произошло неделю назад. Все началось с того, что стало стрелять в ухе. Специальные капли не помогли. Вскоре у нее онемела левая сторона языка. А три дня назад перестал закрываться левый глаз и перекосило рот.
Сейчас экс-участница шоу "Дом-2" не может есть и чистить зубы – левую часть лица разбил паралич. Врачи диагностировали у Елизаветы Кутузовой неврит лицевого нерва.Напомним, девушка впервые пришла на шоу "Дом-2" в 2011 году и осталась почти на три года. Она строила отношения с Евгением Кузиным, а также братом Тимати – Артемом Юнусовым. Сейчас Лиза Кутузова замужем за музыкантом Ростиславом Пироговым. Они воспитывают сына и дочь.
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