Звезду "Дома-2" бросил муж

В соцсетях поползли слухи о том, что экс-участница реалити-шоу Елизавета Кутузова разводится с Ростиславом Пироговым. Поклонники девушки обеспокоены ее нынешним положением.

Фолловеры предполагают, что в последнее время в паре стало возникать недопонимание. Такие выводы они сделали, увидев сообщения Ростислава в соцсети о распаде крепкой семьи.

По словам пользователей, Пирогов сообщил подписчикам, что его отношениям с Лизой пришел конец, а им удастся сохранить теплые отношения только ради дочери и сына. "Муж выложил в сторис обращение, что они будут жить ради детей, но пути их разошлись, и удалил страницу. Есть скрины", – цитирует написанное одной из поклонниц в Instagram StarHit.ru.

Звезда телестройки ситуацию пока не комментирует. Лишь пару дней назад в ее микроблоге появился пост, в котором она заверила подписчиков, что любит и любима. "Сегодня мне 29! Я могу сказать, что я счастлива. Счастлива потому, что у меня двое деток, любима и люблю, счастлива потому, что у меня в жизни есть все, о чем я мечтала…" – написала Лиза.

Однако фолловеры тут же подкинули ложку дегтя. "Жалко, что с мужем разошлись! Я тоже развод прошла, первые полгода была сложно и непривычно, потом все наладилось. Он Вас хоть поздравил?" – поинтересовалась одна из подписчиц.

Напомним, три года назад экс-участница "Дома-2" вышла замуж за музыканта Ростислава Пирогова. Он считается не только успешным рэпером, но и предпринимателем.