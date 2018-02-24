Звезды "Дома-2" изменились до неузнаваемости после пластики

За многолетнюю историю "Дома-2" звезды проекта сильно изменились. Кто-то утверждает, что это естественные возрастные метаморфозы, а кто-то честно признается в посещении пластического хирурга. Dni.Ru собрали фото участников телестройки, чья внешность стала совсем другой.

