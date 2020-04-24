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Задыхающийся Пригожин узнал жуткую новость

Иосиф Пригожин. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Иосиф Пригожин сильно заболел. Недуг сразил музыкального продюсера прямо во время гастрольного тура. А еще до него дошло страшное известие.
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Пандемия коронавируса загнала домой почти все население планеты. Зараза не видит разницы между богатыми и бедными, известными и не очень, успешными и неудачниками. Выдерживают режим самоизоляции и представители отечественного шоу-бизнеса. Так, очень серьезно к карантину отнесся музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, муж популярной певицы Валерии. К тому же он не понаслышке знает, что такое тяжелая болезнь.

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 Иосиф Игоревич Пригожин

Иосиф Игоревич Пригожин продюсер

 (Алла Юрьевна Перфилова) Валерия

(Алла Юрьевна Перфилова) Валерия певица

В 2009 году продюсера сразил свиной грипп. Все началось с того, что у него резко подскочила температура. В итоге, Пригожина госпитализировали. "Сначала я лежал в общем коридоре, потом перевели в пятиместную палату, где лежали такие же тяжелые больные, как и я. Состояние было очень неприятное – сильный кашель, а из-за слабости не мог встать", – вспомнил продюсер.

Но даже тяжелая болезнь не могла помешать ему работать, ведь он отвечал за весь гастрольный тур Валерии. Из города в город его перевозили в специальном автомобиле. Чувствовал Пригожин себя ужасно. "Я даже жить не хотел, хоть понимал, какая большая на мне ответственность. Невозможно было терпеть: ты задыхаешься и ничего не можешь сделать", – сообщил Иосиф Пригожин.

А когда продюсер и певица были в Нижнем Новгороде, то получили жуткую новость – умер отец Валерии. Им пришлось срочно прервать гастроли и отправиться в Москву. Буквально с капельницей в руке Иосиф Пригожин занимался похоронами тестя. Продюсер проболел больше месяца. Самое интересное, что Валерия от мужа не заразилась. "Мне кажется, свиной грипп пострашнее сегодняшнего вируса. Тоже умирали люди, но границы не закрывали", – отметил продюсер.

Сейчас Иосиф Пригожин, несмотря на отсутствие работы, не скучает без дела. Он разбирает свой рабочий кабинет, на очереди гараж, где он не хозяйничал 17 лет. "Помню, в путешествиях столько всего могли посмотреть за один день, а дома как-то время летит – месяц прошел, я и не заметил", – цитирует мужа Валерии "Собеседник".

Автор: 24 апреля 2020, 17:23
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