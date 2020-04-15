Сдавшие тест на коронавирус Валерия и Пригожин заговорили о заражении

Пандемия коронавируса продолжает терроризировать мир, России тоже изрядно досталось. В столице уже введен пропускной режим, Московская область только ожидает этого нововведения.
Ни для кого не секрет, что далеко не все граждане придерживаются элементарных правил безопасности, из-за чего ситуация обостряется. Многие знаменитости призывают соблюдать режим самоизоляции, тем самым внося вклад с борьбу с пандемией.
Недавно певица Валерия сообщила на своей странице в "Инстаграм", что она и ее супруг Иосиф Пригожин сдали тест на COVID-19 в новой клинике, оборудованной по последнему слову техники. Подписчики знаменитости оценили по достоинству неравнодушие кумиров к собственному здоровью и здоровью сограждан, однако нашлись и ярые критики действий звезд.
Некоторые сделали вывод, что Валерия монетизирует свою медийность, размещая рекламные посты в Сети. Призывы соблюдать карантин восприняли не все.
Подписчица Валерии сообщила, что она и ее мать-пенсионерка отказались самоизолироваться и продолжают вести привычный образ жизни. Певица в ответ напомнила: даже те, у кого не проявляются симптомы коронавируса, могут заражать людей.
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