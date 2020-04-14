Корчевников потребовал причащения после слухов о заражении коронавирусом

Ранее в СМИ появилась информация о том, что ведущий телепрограммы "Судьба человека" болен коронавирусом. Борис Корчевников никак не прокомментировал эту информацию, однако высказался на другую важную тему.

Последнее время в социальных сетях обсуждают "за" и "против" мер, которые принимают в связи с коронавирусом. Из-за пандемии служителей церкви не пускают в медучреждения. Это обусловлено безопасностью и самих священников, и пациентов, которые находятся в больнице. Однако верующие возмущаются, так как некоторые уверены, что могли бы выздороветь быстрее, если бы их исповедовали, например, после операции.

Генеральный директор канала "Спас" призвал руководство больниц, в которых лежат люди, желающие причаститься или исповедоваться, решить этот вопрос. Телеведущий считает, что это нехороший сигнал. Он уверен, что необходимо разрешить исполнять священникам свой долг. Как отметил шоумен в инстаграм-аккаунте, не стоит лишать больного или тем более умирающего человека утешения и, возможно, главной встречи в жизни.

Впрочем, не все подписчики Бориса Корчевникова разделяют его точку зрения. Многие уверены, что медицинские работники поступают правильно. "А то, что человек может принести инфекцию и заразить персонал, а персонал разнесет дальше по больным... никого не волнует? (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Правильно делают врачи, что не пускают, священники тоже люди, и карантин для всех один, про их детей никто не подумал", "Кому сейчас нужны священники?! Включите мозги, спасают врачи, а не церковь. Когда уже протрезвеете?" – пишут возмущенные.