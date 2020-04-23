"Вам не стыдно?": подруга Пугачевой плюнула в осточертевшую Цымбалюк-Романовскую

"Смешались в кучу кони, люди", – писал Михаил Лермонтов. Сегодня этими словами можно охарактеризовать шабаш, который регулярно происходит в ток-шоу "Пусть говорят" на Первом канале.

"Сериал" о приключениях киевской пианистки в России продолжается. На сей раз Виталина Цымбалюк-Романовская сцепилась в студии у Дмитрия Борисова с Ольгой Казаченко – делили Степана Джигарханяна, пасынка известного актера.

Как всегда, громче всех кричал и махал руками журналист Денис Сорокин. Что-то пыталась доказать подруга Ирины Аманти – нынешней жены Вадима Казаченко, от которого к Степану Джигарханяну переметнулась Ольга Казаченко.

Слово брала адвокат киевской пианистки Лариса Широкова. Аки в припадке трясла огненно-рыжими волосами пожилая актриса Алла Пыняева. Вспоминали певца Прохора Шаляпина, взывали к бизнесмену Юрию Растегину. А для пущего драматизма показывали заранее записанные беседы с Арменом Джигарханяном и его женой Татьяной Власовой... Для чего последним этот цирк – бог ведает.

Происходящее на экране федерального канала можно описать цитатой из булгаковского романа "Мастер и Маргарита": "Что-то грохнуло, зазвенело, посыпалось, запрыгало. Покрытые испариной лица как будто засветились, показалось, что ожили на потолке нарисованные лошади, в лампах как будто прибавили свету... Тонкий голос уже не пел, а завывал: "Аллилуйя!" Словом, ад".

Вся эта вакханалия возмутила здравомыслящих людей, включая ближайшую подругу Аллы Пугачевой Алину Редель. Ту самую, которая дружит с Примадонной больше 40 лет и которая в свое время посоветовала певице заморозить яйцеклетки.

Художник, галерист, продюсер, покровитель больниц и храмов просто в шоке. "Первый канал – опять Цымбалюк-Романовская! Вам не стыдно?! У нас нет других героев и других тем?!" – негодует Алина Редель.

Ее позицию разделяют многие. "Убогость", "Уродство", "Стыд", – прокомментировали эфир "Пусть говорят" подписчики Редель. Напрасно стараются. Борисов пообещал в ближайшее время снять еще один выпуск о киевской пианистке. В нем обсудят тяжбу за два миллиона рублей, которые Цымбалюк-Романовскую просят вернуть.