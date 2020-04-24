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"Это нормально!": Семенович встала на защиту женского алкоголизма

Анна Семенович. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Анна Семенович в студии программы "Алена, блин!" рассказала о своем отношении к алкоголю. Артистка заявила, что пить – это не хорошо и не плохо.

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Как отметила ведущая, женщины не говорят о любви к спиртным напиткам – обычно они тихонечко напиваются с подружками, а на публике держат марку. Анна Семенович же с легкостью рассказывает о своих вечеринках.

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 Анна Григорьевна Семенович

Анна Григорьевна Семенович певица, актриса

"А что тут такого-то? У нас вся страна любит выпить, это нормально! Не надо пить каждый день, но иногда выпить хорошего вина в компании, даже, может, перебрать чуть-чуть, чтоб с утра голова поболела... а в этом ничего такого нет", – заявила артистка.

По мнению звезды, она не хотела бы строить из себя того, кем не является. "Я нормальная русская баба, которая все делает! Которая любит вино, любит хороший секс, веселится, путешествует. И работать любит, и коня на скаку остановит, и избу, если надо будет, потушит", – уверяет Анна Семенович.

Правда, есть один момент, за который артистке стыдно. Несколько лет назад звезда "перебрала" на корпоративе, и папарацци засняли, как поддатую певицу выводили под руки с вечеринки. На следующее утро все газеты писали о том, что Анна Семенович спилась.

Сейчас знаменитость пересмотрела свое отношение к лишнему бокальчику алкоголя. "Ну и что? Ты же не на сцене напилась и упала на маленького ребенка и придавила его своим торсом. Ты на корпоративе, где все, в общем-то, и выпивают. Почему нет?" – уверена певица. Также она пристыдила всех, кто пытается навязать девушкам вину.

"Надо просто чувство меры иметь. И тот, кто говорит тебе про женский алкоголизм... скорее всего, это к ним он подступает, и они свои проблемы переносят на тебя", – заявила Анна Семенович.

Автор: 24 апреля 2020, 00:05

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