"Теперь голодать три месяца": Семенович "наела" 40 килограммов

Тема похудения для Анны Семенович постоянно актуальна. Певица не устает рассказывать о лишних килограммах и результатах, которых добивается благодаря диетам и занятиям спортом. Чтобы мотивировать себя, звезде пришлось прикрепить на холодильник фотографию, на которой она выглядит толстой.
Этот снимок – кадр со съемок клипа на песню "Хочешь", где Семенович примерила образ девушки с лишним весом, пишет "Экспресс-газета". Тогда певице сделали правдоподобный грим и объемные накладки. Из-за них кажется, что Анна прибавила порядка 40 килограммов. Архивным видео она поделилась в своем инстаграм-аккаунте.
"Ела, ела... Вот, наела. Что говорить? Теперь голодать месяца три. Девочки, не ешьте блинчики с мясом. Масленица плохо влияет на наш организм", – пошутила над собой певица.
Семенович отметила, что главное – не оказаться такой после карантина. Также Анна поинтересовалась у подписчиков, как они борются с обжорством.
Поклонники поблагодарили артистку за видео. Они признались, что теперь активнее будут заниматься спортом.
"Ела кулич – отложила в сторону. Анна, спасибо за мотивацию", "Чтобы не хомячить много, поможет только сила воли", "Надо пресекать аппетиты плоти, иначе плюшечками станем аппетитными", – написали фолловеры.
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