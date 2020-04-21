"Теперь голодать три месяца": Семенович "наела" 40 килограммов

Анна Семенович показала, как она выглядит с лишними килограммами. Певица боится растолстеть, поэтому поддерживает диету.

Тема похудения для Анны Семенович постоянно актуальна. Певица не устает рассказывать о лишних килограммах и результатах, которых добивается благодаря диетам и занятиям спортом. Чтобы мотивировать себя, звезде пришлось прикрепить на холодильник фотографию, на которой она выглядит толстой.

Этот снимок – кадр со съемок клипа на песню "Хочешь", где Семенович примерила образ девушки с лишним весом, пишет "Экспресс-газета". Тогда певице сделали правдоподобный грим и объемные накладки. Из-за них кажется, что Анна прибавила порядка 40 килограммов. Архивным видео она поделилась в своем инстаграм-аккаунте.

"Ела, ела... Вот, наела. Что говорить? Теперь голодать месяца три. Девочки, не ешьте блинчики с мясом. Масленица плохо влияет на наш организм", – пошутила над собой певица.

Семенович отметила, что главное – не оказаться такой после карантина. Также Анна поинтересовалась у подписчиков, как они борются с обжорством.

Поклонники поблагодарили артистку за видео. Они признались, что теперь активнее будут заниматься спортом.

"Ела кулич – отложила в сторону. Анна, спасибо за мотивацию", "Чтобы не хомячить много, поможет только сила воли", "Надо пресекать аппетиты плоти, иначе плюшечками станем аппетитными", – написали фолловеры.