"Что ты сделала, чтобы он тебя не бил?": Тодоренко приложила звездных "разведенок"

Ведущая уточнила у молодых людей, как они относятся к "вылизанному" контенту в соцсетях. Лаура Джугелия привела в пример недавний разлад в семье Агаты Муцениеце и Павла Прилучного, мол, идеальная картинка обернулась жуткими подробностями избиений.
Влад Топалов отметил, что только идиоты верят в красивые сказки "Инстаграм". "Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понимать, что у всех все одинаково. У всех есть проблемы, все ругаются на те же темы. Все люди живые, это нормально", – отметил певец.
Регина Тодоренко добавила, что делиться радостью момента – это нормально, а вот показывать оборотную сторону медали – нехорошо. "Надо быть психологически больным человеком, который берет камеру и "боже, мой муж меня бьет". Ты че? Что с тобой в этом момент происходит?" – сказала телеведущая.
"Как бы критический момент наступает. А ты не задумывалась, а что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил? Что ты сделала для того, чтобы он тебя ударил?" – считает Тодоренко.
Также девушка добавила, что против хайпа на разводе. Она не оценила новость о том, что Агата Муцениеце запустила шоу, в котором будет общаться с другими девушками, пережившими разрыв. "Я против того, чтобы женщины поливали грязью своих мужчин. Даже хочется сделать в защиту мужчин "Честный развод по-мужски", – добавила теледива в эфире PEOPLETALK TV. По мнению звезды, подобные программы истребляют традиционные ценности.
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