Агата Муцениеце спряталась после избиения

Слова Агаты Муцениеце о домашнем насилии стали шоком для многих поклонников. Представительница рассказала, в каком состоянии сейчас находится артистка.

В конце февраля супруги объявили о разводе. Они рассказали, что, несмотря на расставание, будут поддерживать хорошие отношения ради воспитания детей. Эта новость сильно огорчила многих поклонников, ведь Агата Муцениеце и Павел Прилучный считались одной из самых крепких пар в шоу-бизнесе.

Оформить развод супруги не успели – им помешала эпидемия коронавируса в России. Бывшие влюбленные были вынуждены сидеть вместе дома во время карантина. И, как оказалось, за это время их отношения резко ухудшились. Из-за самоизоляции Павел Прилучный стал много пить.

В социальных сетях Агата Муцениеце опубликовала видеозапись, где она раскрыла правду о своем супруге. Она заявила, что Павел Прилучный поднял на нее руку и довел детей до слез. "Он не в адеквате. Во время пандемии выгоняет нас на улицу, так что завтра мы едем в квартиру", – поделилась подробностями знаменитость.

Спустя некоторое время представитель Агаты Муцениеце успокоила напуганных поклонников. "Пока Агата восстанавливает связь с миром. Она просила передать всем, что она дома. Все хорошо", – отметила она. В то же время пиар-менеджер не уточнила, где именно находится актриса – в загородном особняке или столичной квартире, сообщает "Комсомольская правда".