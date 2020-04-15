"Я без секса полтора года!": Топалов упрекнул разгневанную Тодоренко

Игры Насти Ивлеевой и Регины Тодоренко во время прямого эфира в "Инстаграм" довели до семейных разборок. Влад Топалов пожаловался своей супруге на отсутствие интимной жизни.

Настя Ивлеева во время режима самоизоляции создала свое шоу "Прямой карантин 2020". Гостем очередной трансляции в "Инстаграм" стала Регина Тодоренко. Поклонники смотрели, как телеведущие выполняют различные задания. В случае проигрыша мужья девушек, Элджей и Влад Топалов должны были бить их разрядом тока. В один момент супруг Тодоренко слишком увлекся процессом. Регина накричала на Влада и заявила, что он останется без секса на три месяца. Певец молчать не стал.

ПО ТЕМЕ Топалов эксплуатирует родного сына

"Я без секса полтора года!" – парировал он.

Оказывается, у Тодоренко и Топалова с интимной жизнью все плохо. Трудности c супружеским долгом возникли сразу после рождения наследника в декабре 2018 года. Регина отметила, что после родов "ничего не хочется", и пока молодые родители не могут справиться с этой проблемой.

Напомним, что семейство сейчас находится на карантине. Однако Тодоренко изредка покидает дом, чтобы принять участие в съемках проекта "Маска", где знаменитые артисты поют в скрывающих их с ног до головы костюмах. Регина является одним из членов жюри, ее задача – отгадать, кто скрывается под маской. Интересно, что в образе панды, как предполагают многие, может скрываться Влад Топалов.