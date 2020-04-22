"Страшный маразм": Солнцев облил грязью оставшегося без работы Киркорова

Шоумен отреагировал на желание короля российской сцены распродать вещи из своего гардероба. Он предрек крах "аукциону шмоток" Филиппа Киркорова.
Рустам Солнцев считает, что нормальные люди вряд ли захотят надеть на себя вещи эпатажного артиста. "Страшный маразм и безвкусица", – цитирует блогера "Царьград". Он заявил, что продаваемые Филиппом Киркоровым вещи нормальные люди вряд ли захотят надеть и купить. Шоумен отметил, что на это тошно смотреть.
Напомним, ранее исполнитель объявил в своем инстаграм-аккаунте, что планирует продать часть своей многочисленной одежды. Это качается как повседневных вещей, так и эксклюзивных концертных костюмов.
Интересно, что ранее продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин предположил, что Филипп Киркоров и другие артисты из-за отсутствия концертов скоро начнут продавать свои.
Как писали "Дни.ру", Филипп Киркоров поделился в соцсети новостью о бизнес-сотрудничестве. Он сообщил, что скоро состоится запуск его совместного проекта с байером Омаром Байрамовым. Артист предложил фолловерам приобрести товары повседневного спроса и эксклюзивные вещи из его знаменитой гардеробной. При этом исполнитель пообещал, что часть вырученных средств пойдет на благотворительность.
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