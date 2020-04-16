"Крутышка!": обнаженная Брежнева в ванной свела народ с ума

В микроблоге в "Инстаграм" певица показала, что никакой домашний режим не сможет испортить ее фигуру. Она поведала фолловерам о голодании.
Знаменитость устраивает себе разгрузочные дни. Вера Брежнева пояснила, что не является вегетарианкой, но красное мясо не ест. Она употребляет в пищу птицу, рыбу и перепелиные яйца.
В "мягкие" дни Брежнева убирает из рациона животный белок, глютен, сахар и молочные продукты – ест крупы, овощи, бобовые, орехи, ягоды и фрукты. Вера делает это один-два раза в неделю. Кроме того, она пьет много воды.
Примечательно, что в разгрузочные дни артистка ест трижды. Ее спортивные тренировки проходят в обычном режиме.
К своему посту Вера Брежнева добавила откровенное фото из ванной: она позирует топлес, прикрыв грудь руками. Поклонники восхитились тем, как выглядит певица. "Крутышка!" – отметила одна из подписчиц.
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