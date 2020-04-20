Брежнева показала любопытное фото сына Цекало

Так, певица Вера Брежнева собралась со своими родными в честь праздника Пасхи. Она увиделась со своей сестрой Викторией Галушки, которая была замужем за шоуменом Александром Цекало. У бывших супругов в браке родилось двое детей – дочь Александра и сын Михаил.
В своем "Инстаграм"-аккаунте жена Константина Меладзе показала своего племянника, фото которого так редко всплывают в Сети. Маленький Миша запечатлен, лежа ни диване и укрывшись одеялом.
К слову, с родным отцом ребенок сейчас общается только по видеосвязи. Александр сейчас находится в своем особняке в Лос-Анджелесе вместе с новой молодой супругой. Избранницей шоумена стала 28-летняя художница Дарина Эрвин.
У мужа с женой колоссальная разница в возрасте, но их это, судя по всему, ничуть не смущает. Александр души не чает в новой возлюбленной. Непонятно, насколько долгосрочным станет этот союз.Впрочем для Цекало этот брак стал четвертым по счету. Кто знает, может он окажется не последним.
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