На голове металлическая конструкция: медики спасают Леру Кудрявцеву

Лера Кудрявцева сама обратилась за помощью к специалистам. на протяжении многих лет популярная ведущая мучается мигренями. Чего только она не перепробовала в стремлении спастись от диких головных болей. На сей раз телеблондинка сделала неожиданный ход – пошла к стоматологу.
Телеведущая опубликовала несколько видео, которые сделала прямо в стоматологическом кресле, со специальной металлической конструкцией на голове и палочкой во рту. Гламурная блондинка перенесла процедуру, которая называется кондилография. Это метод исследования состояния и функционирования височно-нижнечелюстного сустава, регистрирующий траектории движения сустава (суставных головок) относительно шарнирной оси.
Дело в том, что мигрени могут возникать из-за неправильного прикуса. При перенапряжении жевательной мышцы или воспалительном процессе в челюстном суставе у людей регулярно возникают головные боли. Отметим, что о связи мигрени и неправильного прикуса знают единицы, и в основном это врачи-специалисты.
У себя в "Инстаграм" Лера Кудрявцева предложила подписчикам догадаться, что за процедуру она проходит. Варианты ответов оказались самыми разными. "Зубы", "Проверка зрения", "Осуществляют твою мечту – запускают в космос", "Коррекция прикуса", "Подготовка к эфиру", – высказали предположения многочисленные пользователи Сети. Впрочем, нашлись и те, кто назвал правильный ответ.
Напомним, что с прошлого года популярная ведущая особое внимание оказывает своему здоровью. Лера Кудрявцева совершенно случайно узнала, что у нее подтекает один грудной имплант. Ей пришлось делать срочную операцию. Лера Кудрявцева утверждает, что размер ее нынешнего бюста вполне устраивает, и ее молодого мужа, хоккеиста Игоря Макарова, тоже.
Популярные темы форума
Что будет дальше трудно даже представить
Родители должны детям?
Не верю в себя
Стала бабушкой в 36
Новая работа
Кто Лиона
Пугачева
Ненавижу(продолжение не моей темы)
В чем смысл жизни человеческой?
Страна для жизни