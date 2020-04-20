Разбитый инсультом Носков посвятил себя внучкам

Перенесший в 2017 году инсульт Николай Носков продемонстрировал семейную идиллию. В праздник Пасхи он поделился трогательным снимком с поклонниками.

64-летний певец опубликовал фото с внучками в своем инстаграм-аккаунте. В кадре – близкие артиста собрались за праздничным столом. Судя по всему, Николай Носков уделяет много времени малышкам.

Исполнитель поздравил всех с Пасхой и пожелал мира, благополучия и доброго здоровья. Фолловеры поблагодарили его и отметили, что Николай Носков хорошо выглядит.

Напомним, три года назад артист перенес операцию по удалению тромба в шейном отделе. Вскоре у него случился инсульт. Осенью 2018 года стало известно об улучшении состояния Николая Носкова. В октябре того же года артист впервые появился на телевидении после операции.

Силе воли певца можно только позавидовать. Уже в ноябре он при поддержке Виктора Дробыша приступил к работе над своим новым музыкальным детищем. В декабре прошлого года Николай Носков дал концерт под символическим названием "Живой".

Ранее Николай Носков отмечал, что большую роль в его восстановлении сыграла поддержка от супруги Марины. "Когда я долго лежал, немного поправился. К тому же, бросил курить. Но когда постельный режим закончился, стал больше двигаться, и все вернулось в норму – вес такой, как был раньше", – рассказывал певец.