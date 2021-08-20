Николай Иванович Носков певец

Николай Носков родился 12 января 1956 года в городе Гжатске Смоленской области (ныне Гагарин).

Когда Николаю исполнилось восемь лет, семья переехала в Череповец. С детства он участвовал в самодеятельности. В 14 лет получил первую премию как лучший певец на конкурсе Северо-Западного региона. Носков самостоятельно выучился игре на фортепиано, гитаре и барабанах, во время службы в морской авиации играл на трубе.

С 1981 года выступал с ансамблем "Москва", с ним же в 1982-м как лидер-вокалист и гитарист записал альбом "НЛО".

С весны 1984-го Носков - основной солист ансамбля "Поющие сердца" под руководством Виктора Векштейна. В 1985 году пробуется на место вокалиста будущей группы "Ария".

В 1987-м исполнил несколько песен для художественного фильма "Остров погибших кораблей". В том же году становится участником группы "Парк Горького" как вокалист и композитор.

В начале 1990-х Носков покинул коллектив, а в 1993-м начал сольную карьеру, создав группу "Николай". С ней в 1994 году записал альбом Mother Russia на английском.

В 1996 году началось его сотрудничество с продюсером Иосифом Пригожиным, которое длилось четыре года.

В 2002-м учредил благотворительный фонд поддержки этнической музыки "Дикий мед".

Самые известные песни Николая Носкова: "Дай мне шанс", "Снег", "Это здорово", "Паранойя", "Я тебя люблю", "Я немодный", "А на меньшее я не согласен".

28 марта 2017 года Носков попал в больницу в тяжелом состоянии из-за тромба в шейном отделе.