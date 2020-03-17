Разбитого инсультом Николая Носкова увели под руку со сцены

После инсульта певец Николай Носков постепенно восстанавливается. Артист порадовал многочисленных поклонников новыми и старыми композициями, выступив в Санкт-Петербурге. Артист пел исключительно сидя, но сам смог покинуть сцену, правда, не без помощи.

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