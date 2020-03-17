Разбитого инсультом Николая Носкова увели под руку со сцены

В декабре прошлого года Николай Носков дал концерт под символическим названием "Живой". Несколько лет назад артист угодил в реанимацию с диагнозом "ишемический спинальный инсульт". Певец был подключен к аппарату жизнеобеспечения. Когда кризис миновал, Николай начал проходить реабилитацию под присмотром супруги Марины. Ему пришлось фактически заново учиться говорить и ходить.
На том концерте артист пел, сидя на стуле. На шоу отметились многие его коллеги, которые решили поддержать Носкова. А накануне, 16 марта, Николай выступил в Санкт-Петербурге. Певец также сидел на стуле, исполняя свои самые востребованные песни – "Снег", "Это здорово", "Паранойя", "Свеча горела". Зрители подпевали кумиру. Артисту аккомпанировал живой оркестр.
На сцене вместе с Николаем Носковым выступили Александр Иванов и Наргиз Закирова. Интересно, что бритая рокерша предстала в нежном светлом платье с оборочками.
В конце концерта Николай Носков не без труда поднялся и с помощью трости в левой руке медленно двинулся за кулисы. Под другую руку его подхватила Наргиз Закирова и помогла покинуть сцену. Зрители встали со своих мест и стали скандировать: "Спасибо!" Издание "7Дней" опубликовало видео с выступления артиста.
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