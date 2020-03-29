Сексуально озабоченный муж заставил Гулькину сделать множество абортов

Роман Наталии Гулькиной и ее третьего супруга Константина Терентьева начался с обмана. Мужчина первое время выдавал себя за прокатчика, обещал устроить концерты. Естественно, со временем ему пришлось признаться во лжи. Вокалистка простила избранника, который оказался обычным водителем, она очень его любила.
Наталия и Константин поженились. Вокалистка сделала супруга своим менеджером. Так как все финансы перешли в руки Терентьева, Гулькина стала от него зависима. Муж начал проявлять жестокость к вокалистке.
По словам Наталии, Константин был помешан на сексе. Он постоянно требовал близости, а предохраняться отказывался. Гулькина много раз беременела. Она хотела ребенка, однако муж запрещал ей рожать. Каждый раз он сам возил ее к медикам. "Мне пришлось сделать большое количество абортов", – призналась вокалистка в ток-шоу "Секрет на миллион" на НТВ.
Кроме того, Терентьев не хранил верность жене. Он изменял Гулькиной с малознакомыми девушками. Как-то раз вокалистка прямо во время концерта застукала мужа с какой-то дамой в гримерке. Артистка считает, что у ее третьего супруга была какая-то патология, озабоченность.
В итоге Гулькина и Терентьев расстались. Константин разбазарил деньги Наталии, забрал ее машину. Через десять лет после развода третий супруг вокалистки умер от инсульта.
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