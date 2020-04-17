"Деньги не все отдают": Садальский раскрыл подноготную шоу "Секрет на миллион"

Станислав Садальский в пух и прах раскритиковал скандально известную передачу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион" на НТВ. По словам артиста, все вопросы заранее обговорены с героем, а в заветном конверте ничего нет.

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