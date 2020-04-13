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"Какой ужас": дочь Гузеевой шокировала россиян своим поведением

Лариса Гузеева. Кадр youtube.com
Лариса Гузеева показала, как ее наследница Ольга Бухарова проводит время на карантине. Многие поклонники оторопели от ее вида.
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В своем инстаграм-аккаунте ведущая шоу "Давай поженимся" на Первом канале опубликовала видео того, как ее дочь исполняет песню в эксцентричном образе. 

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 Лариса Андреевна Гузеева

Лариса Андреевна Гузеева актриса театра и кино, телеведущая

В ролике Ольга предстала со странным макияжем. Лариса Гузеева открыла комментарии к публикациям, видимо, чтобы оценить реакцию пользователей соцсети на творчество наследницы.

"Какой ужас", – высказался один из фолловеров. Однако положительных комментариев в адрес девушки оказалось намного больше, чем негативных. 

Отметим, ранее из-за критики в адрес дочери Лариса Гузеева ограничила комментирование на своей странице. Кроме того, теледива жестко высказалась в адрес хейтеров, позволяющих себе язвительные замечания. По словам знаменитости, "слишком много расплодилось уродов". 

Как писали "Дни.ру", после этого народ нашел другие площадки для обсуждения поведения актрисы. Люди не оценили желание звезды оградиться от недоброжелателей. 

Автор: 13 апреля 2020, 14:11
ФОТОРЕПОРТАЖ

Куда делась красота: Лариса Гузеева сильно изменилась

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