"Какой ужас": дочь Гузеевой шокировала россиян своим поведением

В своем инстаграм-аккаунте ведущая шоу "Давай поженимся" на Первом канале опубликовала видео того, как ее дочь исполняет песню в эксцентричном образе.
В ролике Ольга предстала со странным макияжем. Лариса Гузеева открыла комментарии к публикациям, видимо, чтобы оценить реакцию пользователей соцсети на творчество наследницы.
"Какой ужас", – высказался один из фолловеров. Однако положительных комментариев в адрес девушки оказалось намного больше, чем негативных.
Отметим, ранее из-за критики в адрес дочери Лариса Гузеева ограничила комментирование на своей странице. Кроме того, теледива жестко высказалась в адрес хейтеров, позволяющих себе язвительные замечания. По словам знаменитости, "слишком много расплодилось уродов".
Как писали "Дни.ру", после этого народ нашел другие площадки для обсуждения поведения актрисы. Люди не оценили желание звезды оградиться от недоброжелателей.
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