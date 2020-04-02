"Полинаркоман": жуткие подробности о состоянии Джигана

Оксана Самойлова и Джиган разводятся. Модель указала причинами своего решения не только обман со стороны мужа, но и его неадекватное поведение, которое стало достоянием общественности. Ведущая Дана Борисова раскрыла некоторые обстоятельства.

Поклонники убеждены, что у Джигана проблемы с алкоголем и (или) наркотиками. Поводом для такой уверенности стали многочисленные видео и "прямые эфиры", которые, по мнению фанатов, были крайне странными и подозрительными. Позже Джиган и вовсе попал в реабилитационную клинику. Говорят, артист ушел в загул после того, как жена Оксана Самойлова родила ему долгожданного сына.

Свое экспертное мнение высказала ведущая Дана Борисова, которая несколько лет назад лечилась от алкогольной и наркотической зависимостей в Таиланде. Гламурная блондинка убеждена, что ситуация, в которой оказались Джиган и Оксана очень серьезная.

В "прямом эфире" Дана Борисова высказала уверенность, что у рэпера наркозависимость. "Давайте не будем изображать, будто не знаем, что он отдыхает с проститутками, что он нюхает, курит анашу", – заявила со знанием дела телеведущая.

Она подчеркнула, что никого не хочет осуждать. "Я считаю, шесть месяцев реабилитационного центра – это то, что ему нужно. А не два месяца в больничке за пять миллионов, где он ходит с мобильником, где у него йога, иглоукалывание и прочая хренотень", – компетентно заявила Дана Борисова.

Телеведущая убеждена, что Джигану нужно не дома сидеть на карантине из-за пандемии коронавируса в компании жены и четверых детей, а лечиться, причем в изоляции, то есть без средств связи. "Там речь идет о серьезной зависимости: он колется, нюхает, курит и пьет, он полинаркоман", – сообщила жуткие подробности Дана Борисова.

Отметим, что сама Оксана Самойлова предпочитает таких подробностей не афишировать. Однако она дала понять, что не изменит своего решения уйти от мужа, на которого свалила всю ответственность за разрушение их семьи.